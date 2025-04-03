«Завтра»: Глава ВОЗ заявил о начале новой эпидемии
Новая эпидемия может начаться уже завтра, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Она может случиться через 20 лет или больше, а может произойти уже завтра», — указал он. Отмечается, что нужно готовиться к угрозе распространения нового заболевания, даже, несмотря на то что пандемия COVID-19 теперь кажется далеким воспоминанием.
Ранее в России заговорили о появлении нового вируса, симптомами которого являются кровавый кашель и высокая температура. Специалисты призывают не распространять панику и сначала определить очаги заболевания. При этом многие врачи уверены, что речь идет не о новом вирусе, а о уже существующих болезнях, заболевание которыми в последнее время участилось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru