«Завтра»: Глава ВОЗ заявил о начале новой эпидемии

«Она может случиться через 20 лет или больше, а может произойти уже завтра», — указал он. Отмечается, что нужно готовиться к угрозе распространения нового заболевания, даже, несмотря на то что пандемия COVID-19 теперь кажется далеким воспоминанием.

Ранее в России заговорили о появлении нового вируса, симптомами которого являются кровавый кашель и высокая температура. Специалисты призывают не распространять панику и сначала определить очаги заболевания. При этом многие врачи уверены, что речь идет не о новом вирусе, а о уже существующих болезнях, заболевание которыми в последнее время участилось, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

