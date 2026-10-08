Три правила: Как защитить детей от травли в интернете

Амет Володарский заявил в пресс-центре НСН, что необходимо создать нормативный документ, который будет регулировать именно травлю в интернете.

Сегодня нет отдельной статьи за травлю в интернете, используется термин «клевета», но на практике его сложно применять, заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН.

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«В зарубежных странах есть практика защиты, которую мы можем использовать. Во-первых, просветительская работа в самой школе, детей нужно научить понимать, где есть агрессивное общение, должна быть пошаговая инструкция, как себя вести при первых же признаках травли. Вторая работа – с образовательными организациями, так как работа должна проводиться и с детьми, и с родителями. Третий пункт – вопрос применения права, у нас нет отдельного закона о санкциях для агрессора в онлайн-пространстве. В Новой Зеландии такой нарушитель может загреметь на два года лишения свободы. В Италии есть отдельная норма, которая регулирует эти взаимоотношения. Было бы неплохо пойти по этому опыту, создать нормативный документ, который будет регулировать именно травлю в интернете. Сейчас используется статья о клевете, которую не всегда легко применить», — рассказал он.

Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский рассказал в пресс-центре НСН, что в России каждый пять подросток сталкивался с травлей в интернете, но это общемировая проблема.

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ФОТО: РИА Новости / Артем Житенев
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