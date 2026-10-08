Омбудсмен Володарский: Каждый пятый подросток сталкивался с травлей в интернете
Амет Володарский заявил в пресс-центре НСН, что Россия «не отстает» от мировой статистики ВОЗ по числу случаев травли в интернете.
В России каждый пятый подросток сталкивался с травлей в интернете, но это общемировая проблема, заявил омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН.
«По статистике мы не отстаем от международного опыта, от статистики ВОЗ. Буквально недавно был проведен анализ ВОЗ, и выяснилось, что каждый шестой подросток в мире сталкивался с травлей в интернете. По российским данным, это примерно каждый пятый. Если брать 9-11 классы, там число подростков доходит до 70%. Это общемировая проблема», — отметил он.
Оскорбления, угрозы, травля, публикация личных данных и навязчивое преследование в соцсетях и мессенджерах становятся все более заметной проблемой. Интернет позволяет человеку оставаться рядом с жертвой практически круглосуточно.
Проблема особенно остро стоит среди подростков. В январе-мае 2026 года среди 12 133 школьников 5–11 классов, 71% сталкивались с оскорблениями и хейтом в сети, а 36% — с травлей. Кроме того, 32% сообщили о случаях доксинга — распространения персональной информации без согласия.
Ранее тарший врач-педиатр АО «Медицина», кандидат медицинских наук Екатерина Морозова сказала, что родители не должны обесценивать переживания ребёнка, который признался в том, что его оскорбляют в школьном чате, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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