«По статистике мы не отстаем от международного опыта, от статистики ВОЗ. Буквально недавно был проведен анализ ВОЗ, и выяснилось, что каждый шестой подросток в мире сталкивался с травлей в интернете. По российским данным, это примерно каждый пятый. Если брать 9-11 классы, там число подростков доходит до 70%. Это общемировая проблема», — отметил он.

Оскорбления, угрозы, травля, публикация личных данных и навязчивое преследование в соцсетях и мессенджерах становятся все более заметной проблемой. Интернет позволяет человеку оставаться рядом с жертвой практически круглосуточно.

Проблема особенно остро стоит среди подростков. В январе-мае 2026 года среди 12 133 школьников 5–11 классов, 71% сталкивались с оскорблениями и хейтом в сети, а 36% — с травлей. Кроме того, 32% сообщили о случаях доксинга — распространения персональной информации без согласия.

Ранее тарший врач-педиатр АО «Медицина», кандидат медицинских наук Екатерина Морозова сказала, что родители не должны обесценивать переживания ребёнка, который признался в том, что его оскорбляют в школьном чате, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

