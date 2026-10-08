Котяков: Более 40 выплат проиндексируют в России с 1 февраля 2027 года

Более 40 выплат будут проиндексированы в России с 1 февраля 2027 года. Как пишет RT, об этом говорится в докладе министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

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Уточняется, что речь в том числе идёт о материнском капитале, ежемесячной денежной выплате, пособию по уходу за ребёнком для неработающих женщин и прочих мерах соцподдержки.

«По фактической инфляции индексируются более 40 выплат», - отмечается в документе.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в следующем году вырастет до 28 935 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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