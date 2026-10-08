Джигана внесли в базу судебных приставов из-за долга по алиментам
Рэпер Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн) попал в базу судебных приставов. Как пишет «Газета.Ru», причиной стала задолженность по алиментам.
По информации издания, исполнительное производство против музыканта возбудили 7 октября. Речь идёт о долге по соглашению об уплате алиментов, заключённом в 2020 году. Сумма образовавшегося долга не уточняется.
Ранее Савеловский районный суд Москвы расторг брак между Джиганом и блогером Оксаной Самойловой. Адвокат женщины Олег Тонаканян рассказал, что стороны заключили мировое соглашение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
В сентябре в СМИ появилась информация, что нетрезвый Джиган открыл стрельбу из пневматического орудия по персоналу, после чего его отправили в реабилитационный центр в Израиле. После этого Самойлова обратилась в суд, потребовав ограничить родительские права экс-супруга.
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