Джигана внесли в базу судебных приставов из-за долга по алиментам

По информации издания, исполнительное производство против музыканта возбудили 7 октября. Речь идёт о долге по соглашению об уплате алиментов, заключённом в 2020 году. Сумма образовавшегося долга не уточняется.

Ранее Савеловский районный суд Москвы расторг брак между Джиганом и блогером Оксаной Самойловой. Адвокат женщины Олег Тонаканян рассказал, что стороны заключили мировое соглашение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В сентябре в СМИ появилась информация, что нетрезвый Джиган открыл стрельбу из пневматического орудия по персоналу, после чего его отправили в реабилитационный центр в Израиле. После этого Самойлова обратилась в суд, потребовав ограничить родительские права экс-супруга.

