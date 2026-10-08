Игровые чаты назвали главным источником агрессии в интернете
Сергей Силивончик заявил НСН, что в играх часто происходят словесные баталии, которые зачастую перерастают в травлю.
Игровые чаты и площадки для трансляций стали одним из главных источников травли в интернете, заявил вице-президент саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности» Сергей Силивончик в пресс-центре НСН.
«Кроме социальных сетей и мессенджеров есть огромный пласт для общения и травли – это игровые чаты и площадки, где школьники организовывают трансляции. Там происходят словесные баталии, которые зачастую перерастают в травлю. Очень сложно понять, как за этим следить, потому что игры в большинстве своем иностранные. Здесь еще больше затрудняется доказываемость даже при наличии понятийного аппарата. Игровой сервер может перестать существовать просто, плюс игровые аккаунты не так верифицируются, как в соцсетях», — отметил он.
Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил в пресс-центре НСН, что иностранные соцсети не сотрудничают с государством, что сильно усложняет процесс борьбы с агрессорами.
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