Сложный рынок: Почему не все соцсети помогают бороться с травлей
Герман Клименко заявил в пресс-центре НСН, что нет четких критериев о том, что такое травля, чем она отличается от спора и преследования.
Иностранные соцсети не сотрудничают с государством, что сильно усложняет процесс борьбы с агрессорами, заявил в пресс-центре НСН глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
«Сложно сформулировать, чем спор отличается от критики, а критика от преследования. В этой плоскости нет четких понятий, это вопрос должны решать правоохранительные органы. Отечественные социальные сети вполне конструктивно сотрудничают с правоохранительными органами. Если они задают вопросы, им всегда дают ответы. Но при этом мы находимся в сложно регулируемом пространстве. Даже в США все социальные сети сотрудничают с государством, у нас это касается только отечественных соцсетей. Зарубежные сети с нами не сотрудничают. Но дети о проблемах и травле не рассказывают родителям, большинство детей находятся на разных сторонах с родителями, нет взаимопонимания. Плюс повторюсь, что не хватает критериев для определения травли, в большинстве случаев это не так очевидно», — отметил он.
Ранее вице-президент саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности» Сергей Силивончик заявил в пресс-центре НСН, что школьники зачастую не верят, что можно как-то повлиять на ситуацию в случае травли в интернете, поэтому они не жалуются взрослым.
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