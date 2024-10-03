Яровая: Ситуация с вирусом Марбург будет развиваться так же, как с Эболой
Ситуация с вирусом Марбург будет развиваться по тому же сценарию, что и с Эболой, заявила глава рабочей группы Госдумы по биологической безопасности, вице-спикер палаты парламента Ирина Яровая.
По ее словам, во времена распространения Эболы Соединенные Штаты испытывали на жителях Африки вакцину и далее поставляли ее в рамках якобы гуманитарной миссии.
Ранее Минздрав Руанды подтвердил вспышку лихорадки Марбург. 1 октября ВОЗ распространила коммюнике о том, что вспышка может перекинуться на соседние страны в Африке.
В свою очередь в Роспотребнадзоре заявили, что контролируют ситуацию, связанную со вспышкой лихорадки Марбург в Руанде, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru