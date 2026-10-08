Не верят и боятся: Почему школьники не жалуются на травлю
Сергей Силивончик заявил в пресс-центре НСН, что чаще всего дети пытаются справляться сами, а у них это не получается.
Школьники зачастую не верят, что можно как-то повлиять на ситуацию в случае травли в интернете, поэтому они не жалуются взрослым, заявил в пресс-центре НСН вице-президент саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности», председатель правления Союза саморегулируемых организацией негосударственной сферы безопасности Сергей Силивончик.
«Если задаться целью, можно найти и виновника, и принять меры. Но школьники зачастую не верят, что можно как-то повлиять на ситуацию. Одна из причин – это страх эскалации, боятся, что будет только хуже. В таком случае ситуация может выплескиваться за пределы виртуального пространства в реальность. Непонимание реальности угрозы приводит иногда к жертвам. Интернет-инструменты – это всего лишь способ, травля всегда была и будет. Сегодня люди пишут не на заборе, а в мессенджерах и социальных сетях. Есть вопросы доказуемости, фейковые аккаунты и так далее. Но главная причина, почему ребенок не обращается за помощью, это пропасть в отношениях между взрослыми и детьми. Меры всегда можно принимать, у нас есть специальные службы и ведомства. Но чаще всего дети пытаются справляться сами, а у них это не получается», — рассказал он.
Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский рассказал в пресс-центре НСН, что в России каждый пять подросток сталкивался с травлей в интернете, но это общемировая проблема.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Игровые чаты назвали главным источником агрессии в интернете
- Котяков: Более 40 выплат проиндексируют в России с 1 февраля 2027 года
- Джигана внесли в базу судебных приставов из-за долга по алиментам
- Сложный рынок: Почему не все соцсети помогают бороться с травлей
- «Банки рыдают»: Проблемы со связью и блокировки отправили россиян за наличными
- Суд признал права Жукова и Потехина на песни группы «Руки вверх»
- Не верят и боятся: Почему школьники не жалуются на травлю
- Три правила: Как защитить детей от травли в интернете
- Омбудсмен Володарский: Каждый пятый подросток сталкивался с травлей в интернете
- Военэксперт: РФ будет бить по местам складирования и производства ракет «Фламинго»