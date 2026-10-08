Суд признал права Жукова и Потехина на песни группы «Руки вверх»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Сергея Жукова и Алексея Потехина к музыкальному издательству «Джем», признав за ними исключительные права на песни группы «Руки вверх». Об этом сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что речь идёт о семи песнях: «Доброе утро», «Малыш», «Студент», «Последний поцелуй», «Двигай телом», «Бандито» и «По кайфу».

Также суд взыскал с издательства «Джем» в пользу индивидуальных предпринимателей Жукова и Потехина 21 тысячу рублей расходов по оплате госпошлины.

Ранее Жуков и Потехин выиграли в суде спор с музыкальным лейблом «Джем» относительно авторства 12 фонограмм песен группы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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