Завершены испытания препарата для профилактики коронавируса на основе березовой коры

Препарат для профилактики коронавируса из коры березы и лишайников успешно прошел вторую фазу клинических испытаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на разработчика, главного научного сотрудника Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Бориса Кершенгольца.

Разработанный якутскими учеными препарат носит название «Бетукладин». В 2018-2019 годах он прошел клинические испытания и показал очень хорошие результаты как биодобавка при лечении туберкулеза легких с множественной лекарственной устойчивостью и самого опасного из сывороточных гепатитов - гепатита «В+D».

В конце декабря прошлого года был завершен второй этап клинических испытаний «Бетукладина» на его эффективность против коронавируса.

По словам Кершенгольца, у всех принимающих препарат в период реабилитации отмечена быстрая регрессия остаточных явлений, включая быструю утомляемость, депрессии, восстановление работоспособности. А при профилактике COVID-19 у людей, проживающих вместе с больными, заболеваемость была в 13 раз ниже, чем среди соблюдающих все меры предосторожности, но не принимавших БАД.