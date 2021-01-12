Назван фактор, облегчающий течение коронавируса

Гонконгские эксперты выяснили, что тип кишечных бактерий и их количество влияют на тяжесть коронавируса, а также на силу ответа иммунной системы на COVID-19, сообщает РИА Новости.

Дисбаланс в микробиоме кишечника может стать причиной длительного COVID-19, считают ученые. Всё дело в том, что кишечник — крупнейший иммунологический орган организма, а обитающие в нем микробы определяют ход многих иммунных реакций. Результаты исследования показали, что состав микробиома кишечника у участников эксперимента с коронавирусом и без него значительно различается, независимо от того, лечились они антибиотиками или нет.