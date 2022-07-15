«Заряд бодрости и знаний!»: В Депздраве пригласили москвичей на квесты с врачами
Пациенты смогут пройтись с врачом-специалистом по спланированному в парке маршруту и задать вопросы о своем здоровье, отметил в эфире НСН Андрей Тяжельников.
В рамках проекта «Ориентир на здоровье» каждый житель Москвы может прогуляться с врачом по парку и поучаствовать в квестах, в ходе которых можно будет задать интересующий вопрос о собственном здоровье, рассказал главный внештатный специалист Депздрава Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач КДП № 121 Андрей Тяжельников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Так, оздоровительно-просветительские прогулки с врачами проходят в парках столицы в рамках проекта «Здоровая Москва». Их участники прошли уже более 250 км специальных маршрутов с элементами квеста.
«Это интереснейший проект, который называется «Ориентир на здоровье». В его рамках каждый желающий может прогуляться вместе с врачом по парку, по заранее подготовленному маршруту с определенными элементами квеста. В ходе прогулки каждый желающий может задать вопрос врачу относительно состояния своего здоровья. Для того, чтобы принять участие в прогулке, нужно определиться с парком, в котором вы хотите пройти путь. На сайте Депздрава Москвы есть информация с локациями и расписанием прогулок. Это такие парки, как Ходынское поле, ВДНХ, Сокольники и еще несколько. Достаточно прийти, вас включат в группу и вместе с врачом вы пройдете квест», - сказал Тяжельников.
По его словам, на определенных локациях маршрута москвичей будут ждать интересные задания, в ходе которых можно узнать для себя интересную информацию о здоровье.
«Пациентов по маршруту ведет врач-специалист. На определенных локациях они встречаются с интересными заданиями или людьми. В целом, действительно, в рамках проекта «Здоровая Москва» можно получить не только заряд знания и бодрости, но и узнать о состоянии своего здоровья. Поэтому приходите в павильоны «Здоровая Москва»!», - добавил Тяжельников.
Цикл прогулок «Ориентир на здоровье» проходит в девяти московских парках с 15 июня. Маршруты начинаются около павильонов «Здоровая Москва» и заканчиваются там же. Квесты под руководством врача проходят группы до 15 человек. При этом для разных групп подбираются маршруты разной продолжительности и интенсивности. На каждом из них есть пять контрольных точек, которые участники должны найти с помощью карты. Участие в мероприятиях бесплатное для всех желающих, предварительная регистрация не требуется.
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