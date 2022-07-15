«Заряд бодрости и знаний!»: В Депздраве пригласили москвичей на квесты с врачами

Так, оздоровительно-просветительские прогулки с врачами проходят в парках столицы в рамках проекта «Здоровая Москва». Их участники прошли уже более 250 км специальных маршрутов с элементами квеста.

«Это интереснейший проект, который называется «Ориентир на здоровье». В его рамках каждый желающий может прогуляться вместе с врачом по парку, по заранее подготовленному маршруту с определенными элементами квеста. В ходе прогулки каждый желающий может задать вопрос врачу относительно состояния своего здоровья. Для того, чтобы принять участие в прогулке, нужно определиться с парком, в котором вы хотите пройти путь. На сайте Депздрава Москвы есть информация с локациями и расписанием прогулок. Это такие парки, как Ходынское поле, ВДНХ, Сокольники и еще несколько. Достаточно прийти, вас включат в группу и вместе с врачом вы пройдете квест», - сказал Тяжельников.

По его словам, на определенных локациях маршрута москвичей будут ждать интересные задания, в ходе которых можно узнать для себя интересную информацию о здоровье.