Более миллиона медицинских исследований провели в павильонах «Здоровая Москва»
Более миллиона медицинских исследований провели в павильонах «Здоровая Москва»
Более 1 миллиона различных медицинских манипуляций провели в павильонах «Здоровая Москва» за время их работы с начала мая, об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач Консультативно-диагностической поликлиники № 121 Андрей Тяжельников.
По его словам, расширенная программа обследований «Здоровой Москвы» включает в себя более 11 исследований.
«В рамках проекта нашим пациентам доступен целый ряд диагностических исследований. Все начинается с анкетирования. Его можно пройти в онлайн формате для экономии времени. Кроме этого доступна антропометрия, ЭКГ, ультразвуковые исследования для тех, кому это необходимо. Все это важно и нужно для того, чтобы выявить отклонения в состоянии здоровья человека, в том числе как сердечно-сосудистая, эндокринная, заболевания органов пищеварения и ряда других», - добавил он.
После прохождения диспансеризации результаты обследования, протоколы осмотров и заключения врачей будут доступны пациентам в их электронной медкарте.
Андрей Тяжельников также отметил, что в рамках проекта для переболевших коронавирусной инфекцией москвичей проводятся дополнительные обследования.
«Для переболевших коронавирусом доступны дополнительные исследования, это исследования внешнего дыхания, которое позволяет выявить отклонения в работе дыхательной системы, это и анализ крови, который позволяют, допустим, выявить риск тромбозов. Для того чтобы пройти эти исследования, пациент должен перенести коронавирус не менее 60 дней назад», - уточнил специалист.
Главный врач напомнил, что в столице заработал лекторий проекта «Здоровая Москва» с участием врачей, диетологов, ученых, психологов, с которыми беседуют известные телеведущие и актеры.
«Очередная интереснейшая встреча предполагается 9 июля в Зарядье, на которой известный врач и главный врач первой городской больницы Алексей Свет вместе с Сергеем Буруновым, Анной Семенович и Андреем Бебуришвили расскажут о том, как быть здоровым в современном мире, как быть эффективным, как переносить заболевания с минимальными потерями для здоровья», рассказал он.
Павильоны «Здоровая Москва» работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Проверить свое здоровье в одном месте комплексно и бесплатно могут все желающие старше 18 лет. Для прохождения обследования необходимы прикрепление к городской поликлинике, документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение, социальная карта москвича) и московский полис ОМС. Найти ближайший павильон и ознакомиться с полным перечнем исследований можно на сайте городского Департамента здравоохранения.
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