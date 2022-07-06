Более миллиона медицинских исследований провели в павильонах «Здоровая Москва»

Более 1 миллиона различных медицинских манипуляций провели в павильонах «Здоровая Москва» за время их работы с начала мая, об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач Консультативно-диагностической поликлиники № 121 Андрей Тяжельников.

По его словам, расширенная программа обследований «Здоровой Москвы» включает в себя более 11 исследований.

«В рамках проекта нашим пациентам доступен целый ряд диагностических исследований. Все начинается с анкетирования. Его можно пройти в онлайн формате для экономии времени. Кроме этого доступна антропометрия, ЭКГ, ультразвуковые исследования для тех, кому это необходимо. Все это важно и нужно для того, чтобы выявить отклонения в состоянии здоровья человека, в том числе как сердечно-сосудистая, эндокринная, заболевания органов пищеварения и ряда других», - добавил он.

После прохождения диспансеризации результаты обследования, протоколы осмотров и заключения врачей будут доступны пациентам в их электронной медкарте.