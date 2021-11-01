Профсоюз медиков объяснил «выгорание» врачей зарплатным неравенством
Возрастные специалисты вряд ли захотят вернуться в профессию, так что пока помогают студенты, рассказал председатель профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников.
Врачи, работающие с больными COVID-19, жалуются на усталость. Больше 68% опрошенных приложением «Справочник врача» медработников сообщают, что в ответ на жалобы слышат от начальства предложение уволиться. В интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» председатель профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников рассказал, почему происходит выгорание врачей.
«Нехватка медперсонала существует во всех регионах России, и это факт. Регионы с хорошей промышленностью, которые больше платят, как пылесосы вытянули себе лучшие кадры - у них кадровая ситуация лучше. Заработная плата в регионах у медперсонала может отличаться в два, три раза. Заработная плата врача, работающего в Москве, может быть в три, а порой и в четыре раза больше, чем у врача в Твери. И это одна из причин выгорания людей и ухода их из профессии. Так же буквально в прошлом году очень много людей ушло из профессии, потому что они перешагнули 65-летний возрастной рубеж. Их по сути всех посадили на удаленку. А сейчас министр здравоохранения вернулся к этому вопросу, так как появилась вакцина, и тем самым появилась защита у медицинских работников. И так как доктора защищены, то даже те, кто 65 плюс могут продолжить работу. Но главный вопрос – а многие ли из них вернутся и продолжат работу? Какой процент врачей, не работающих уже по полгода и году, захотят снова начать работать?», - заметил НСН председатель профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников.
Также Анатолий Домников сообщил, что сегодня все медицинские ВУЗы привлечены в борьбе с коронавирусом.
«Мы очень благодарны всем студентам, которые откликнулись и помогают в борьбе с COVID-19. Сегодня практически все ВУЗы и СУЗы привлечены к помощи» - заявил Домников.
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала в интервью НСН, что депутаты ГД предлагают возобновить практику, когда обучающихся по государственным бюджетным программам оставляли по распределению в тех населённых пунктах, где это более востребовано.
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