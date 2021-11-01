Профсоюз медиков объяснил «выгорание» врачей зарплатным неравенством

Также Анатолий Домников сообщил, что сегодня все медицинские ВУЗы привлечены в борьбе с коронавирусом.

«Мы очень благодарны всем студентам, которые откликнулись и помогают в борьбе с COVID-19. Сегодня практически все ВУЗы и СУЗы привлечены к помощи» - заявил Домников.



Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала в интервью НСН, что депутаты ГД предлагают возобновить практику, когда обучающихся по государственным бюджетным программам оставляли по распределению в тех населённых пунктах, где это более востребовано.

