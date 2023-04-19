«Заразнее предыдущих»: Вирусолог назвал особенности штамма COVID-19 «Арктур»

"«Арктур» на 20 процентов заразнее, чем предыдущие варианты. У коронавируса эволюция идет в сторону более заразных вариантов, что позволяет ему быстро распространяться. Патогенности пока не вижу, что он тяжелее предыдущих версий. Он сейчас стремительно захватывает Индию, ворвался в США и несколько других стран. Думаю, что и к нам он массово придет. Волны происходят в мире каждые пять месяцев. Очевидно, что никакого отношения к сезонности нет", - сказал Чепурнов.

Вирусолог беспокоится, что в скором времени может появиться новый штамм, который может стать причиной патологий.

«Меня больше беспокоит, что коронавирус становится все заразнее и все быстрее распространяется. Опасно это тем, что если появится рекомбинантная версия с сохранением такой заразности, но усилится патогенность, то мы столкнемся с неприятными вещами», - отметил он.

Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в эфире НСН назвал ошибкой приостановку подсчета вакцинированных россиян назвали ошибкой.

