«Заразнее предыдущих»: Вирусолог назвал особенности штамма COVID-19 «Арктур»
Коронавирус эволюционирует в сторону более заразных вариантов, сказал НСН Александр Чепурнов.
Начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил в беседе с НСН, что новый штамм коронавируса «Арктур» заразнее, но его патогенность пока не отличается от предыдущих вариантов вируса.
Вчера Роспотребнадзор заявил о первых случаях заражения россиян новым штаммом коронавируса «Арктур».
"«Арктур» на 20 процентов заразнее, чем предыдущие варианты. У коронавируса эволюция идет в сторону более заразных вариантов, что позволяет ему быстро распространяться. Патогенности пока не вижу, что он тяжелее предыдущих версий. Он сейчас стремительно захватывает Индию, ворвался в США и несколько других стран. Думаю, что и к нам он массово придет. Волны происходят в мире каждые пять месяцев. Очевидно, что никакого отношения к сезонности нет", - сказал Чепурнов.
Вирусолог беспокоится, что в скором времени может появиться новый штамм, который может стать причиной патологий.
«Меня больше беспокоит, что коронавирус становится все заразнее и все быстрее распространяется. Опасно это тем, что если появится рекомбинантная версия с сохранением такой заразности, но усилится патогенность, то мы столкнемся с неприятными вещами», - отметил он.
Ранее кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков в эфире НСН назвал ошибкой приостановку подсчета вакцинированных россиян назвали ошибкой.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+5 257 / сут.
Умерли
398 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+8 416 / сут.
- Жителей ДНР не будут отправлять в войска во время весеннего призыва
- Козловский подал иск о защите чести и достоинства к активисту Бородину
- Хоккеист КХЛ отказался от российского гражданства
- Спецпредставитель КНР: Военная операция в отношении Тайваня – законная опция Пекина
- МИД Молдавии вызовет российского посла после инцидента с Миннихановым
- Опрос Gallup и «Ромира» показал повышенный уровень финансовой растерянности у россиян
- Росстат: Жвачка стала самым подорожавшим продуктом на фоне санкций
- Медведев пригрозил поставками российского оружия в КНДР
- В ДНР создали призывную комиссию
- Советник Пушилина заявил, что согласованного отступления ВСУ из Артемовска нет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru