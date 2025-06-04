«Заразим наших комаров»: Онищенко призвал не отдыхать в экзотических странах
Лихорадка чикунгунья добралась до южных провинций Франции, также небезопасно в странах Африки, Юго-Восточной Азии и Индии, сказал НСН Геннадий Онищенко.
Тигровые комары уже замечены в южных провинциях Франции, совпадающих по широте с южными регионами России, экзотические лихорадки сегодня активизировались в Индии, Юго-Восточной Азии (особенно в Таиланде) и Африке, ездить в эти регионы отдыхать не стоит. Об этом в пресс-центре НСН заявил заслуженный врач России, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
28 мая Онищенко говорил НСН, что такие комары-кусаки уже есть в российских регионах. 4 июня он уточнил, что эти комары, возможно, еще не способны заражать россиян экзотическими лихорадками.
«Что касается тигровых комаров Aedes Aegypti и Aedes Albopictus, то в контексте вируса Зика мы говорили, что они уже были в Абхазии, Сочи. Они как раз являются переносчиками чикунгунья и других экзотических лихорадок. Эти комары из-за глобального потепления климата поднимаются из экваториальных районов севернее, и тигровые комары уже замечены в южных провинциях Франции, на европейском континенте. Там есть случаи заболевания чикунгуньей. Если проецировать, то по широте этот регион совпадает с регионами юга России. Само наличие таких комаров еще не говорит о заражении. Активизация этих экзотических лихорадок сегодня — в странах Африки, Юго-Восточной Азии, в Индии. Особенно опасаются развития лихорадки чикунгунья в Таиланде. Если мы туда поедем и заразимся, то мы уже здесь и наших комаров заразим, и может получиться так, что начнется передача на людей, которые никуда не выезжали», — сказал Онищенко.
Ранее руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что лихорадка Западного Нила – это тяжелое заболевание с летальностью до 7%, специальных лекарств и вакцины нет, а в группе риска все, кто сталкивается с комарами.
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