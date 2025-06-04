Тигровые комары уже замечены в южных провинциях Франции, совпадающих по широте с южными регионами России, экзотические лихорадки сегодня активизировались в Индии, Юго-Восточной Азии (особенно в Таиланде) и Африке, ездить в эти регионы отдыхать не стоит. Об этом в пресс-центре НСН заявил заслуженный врач России, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

28 мая Онищенко говорил НСН, что такие комары-кусаки уже есть в российских регионах. 4 июня он уточнил, что эти комары, возможно, еще не способны заражать россиян экзотическими лихорадками.