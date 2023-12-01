Заммэра Ракова: Умные алгоритмы помогли московским врачам расшифровать 5 млн ЭКГ
Цифровые электрокардиографы, позволяющие автоматически расшифровывать ЭКГ и подключенные к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), появились во всех московских взрослых поликлиниках в 2022 году. Внедрение нового оборудования позволило ускорить получение данных и увеличить точность описания и постановки диагноза. Умная техника помогла расшифровать порядка 5 млн ЭКГ, доля исследований с их применением выросла до 77%. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова назвала ЭКГ самым распространенным и достоверным исследованием, помогающим выявить сердечно-сосудистые заболевания. По ее словам, медики могут в цифровом виде получать электрокардиограммы и результат их автоматической расшифровки. При необходимости врач может внести некоторые правки.
Применяется автоматическая расшифровка ЭКГ умными алгоритмами и в детских поликлиниках Москвы. Отмечается, что внедрение инноваций стало возможным вследствие интеграции электрокардиографов с ЕМИАС. Пациенты могут получить электрокардиограмму в цифровом виде и протокол исследования в формате PDF-файла в электронной медицинской карте на сайте mos.ru, а также в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».
Умные алгоритмы применяются не только при расшифровке ЭКГ. С их помощью врачи-рентгенологи могут распознавать такие серьезные патологии, как аневризма грудного отдела аорты и ишемическая болезнь сердца. Они размечают цветовыми подсказками области возможных патологий. Нейросеть автоматически выполняет важные для постановки диагноза измерения и составляет описание. Компьютерное зрение помогает обнаруживать патологии на ранних стадиях.
Более 10 лет Москва проводит цифровизацию системы здравоохранения. В основе процесса лежит единая цифровая платформа, развивающаяся совместно с Комплексом социального развития Москвы и столичным Департаментом информационных технологий. Она помогает вести каждого пациента от постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения. Все сведения о состоянии здоровья горожан доступны в режиме онлайн в едином цифровом контуре. Врачи и пациенты могут пользоваться различными сервисами, позволяющими сделать их взаимодействие более простым и повышать качество исследований и лечения.
Проект отвечает целям и задачам нацпроекта «Здравоохранение». Он призван повышать доступность и качество оказания москвичам медпомощи.
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