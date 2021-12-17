Анастасия Ракова: Пандемия ускорила цифровизацию социальной сферы Москвы
В период пандемии COVID-19 ни один крупный социальный проект в столице не был остановлен. Об этом сообщает издание «Москвич Mag» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Она рассказала, что в пяти пилотных административных округах сформировали «группы риска», в которые вошли примерно 20 тысяч человек, потенциально нуждающихся в уходе. С сентября этого года в семи больницах начался проект, предполагающий дежурство социальных кураторов в учреждениях.
По словам Раковой, пандемия помогла ускорить цифровизацию социальной сферы, которая началась 10 лет назад.
«Люди не остались один на один с бедой. И город, и мощное волонтерское сообщество, и НКО старались помогать всем, кто попал в трудную ситуацию», - подчеркнула она.
Ракова отметила, что в период пандемии удалось ускорить развитие телемедицины, которая, по словам заммэра, стала хорошим «подспорьем для врачей». Она напомнила, что в начале пандемии к работе приступил телемедицинский центр, использующийся теперь не только в ковидных нуждах, но и для расширенного стандарта диспансеризации москвичей.
Вице-мэр сообщила, что благодаря переводу справок о том, что дети из-за болезни отсутствуют в школе или детском саду, родители и больницы были освобождены от сбора и оформления 2,5 миллионов бумажных документов, По ее словам, в столичном телемедицинском центре уже было проведено более 2,3 миллионов консультаций, технологии которых снижают риск заразиться, минимизируя контакты.
Она напомнила, что в 25 МФЦ были установлены кардиокресла для прохождения ЭКГ, а в 69 - современные диагностические комплексы для медицинского чек-апа. По словам Раковой, обследование в современном комплексе уже прошли более 260 тысяч жителей, а кардиограмму в центрах госуслуг сделали более 26 тысяч человек.
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