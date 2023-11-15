Заболеваемость корью в России выросла за год в 288 раз

С начала года в России выявили в 288 раз больше заболевших корью, чем годом ранее. Таковы данные Роспотребнадзора. По словам экспертов, стремительный рост заболевания связан с последствиями пандемии, а также дефицитом вакцин от кори в стране, растущими антипрививочными настроениями и традициями части этнических и религиозных групп, пишет газета «Коммерсант».

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Тем не менее в Роспотребнадзоре утверждают, что ситуация находится под контролем. Кроме того, за последние четыре месяца наблюдается тенденция к снижению заболеваемости.

Резкое увеличение заболеваемости корью в России связано с отказом россиян от вакцинации и массовым приездом мигрантов, объяснил в интервью НСН доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.


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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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