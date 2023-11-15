Заболеваемость корью в России выросла за год в 288 раз

Тем не менее в Роспотребнадзоре утверждают, что ситуация находится под контролем. Кроме того, за последние четыре месяца наблюдается тенденция к снижению заболеваемости.

Резкое увеличение заболеваемости корью в России связано с отказом россиян от вакцинации и массовым приездом мигрантов, объяснил в интервью НСН доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.



