Заболеваемость корью в России выросла за год в 288 раз
С начала года в России выявили в 288 раз больше заболевших корью, чем годом ранее. Таковы данные Роспотребнадзора. По словам экспертов, стремительный рост заболевания связан с последствиями пандемии, а также дефицитом вакцин от кори в стране, растущими антипрививочными настроениями и традициями части этнических и религиозных групп, пишет газета «Коммерсант».
Тем не менее в Роспотребнадзоре утверждают, что ситуация находится под контролем. Кроме того, за последние четыре месяца наблюдается тенденция к снижению заболеваемости.
Резкое увеличение заболеваемости корью в России связано с отказом россиян от вакцинации и массовым приездом мигрантов, объяснил в интервью НСН доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru