Онищенко назвал две причины появления кори в России
Врач-эпидемиолог связал увеличение числа заболевших с особенностями вакцинации в России и отсутствием иммунитета у трудовых мигрантов.
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН рассказал о причинах появления кори в России, отметив, что об эпидемии речь не идет.
«Почему у нас появилась корь? Две четких причины. Первая: корь была всегда детской инфекцией, как ветрянка, грипп. Ребенок родился, и он легко встречался с этой инфекцией, дети болели в первые годы жизни и получали пожизненный иммунитет в период до вакцинации. Мы начали вакцинацию – в год, в шесть лет. Получается так, что вакцинный иммунитет не дает пожизненного иммунитета. Примерно через десять лет иммунитет ослабевает, поэтому у нас болеют и дети, и взрослые», - отметил он.
Второй причиной Онищенко назвал приезд в Россию трудовых мигрантов из соседних стран, в которых граждан не вакцинируют от кори.
«Все случаи, которые мы регистрируем, завозные, это наши бывшие соотечественники, республики Средней Азии, потому что там с вакцинацией дела плохо обстоят. Здесь надо наводить порядок, потому что эти люди приезжают к нам работать», - рассказал он.
В мире прирост зарегистрированных случаев коронавируса за сутки составляет 0,01%, несмотря на появление нового подвида, заявил Геннадий Онищенко ранее в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru