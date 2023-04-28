Онищенко назвал две причины появления кори в России

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН рассказал о причинах появления кори в России, отметив, что об эпидемии речь не идет.

«Почему у нас появилась корь? Две четких причины. Первая: корь была всегда детской инфекцией, как ветрянка, грипп. Ребенок родился, и он легко встречался с этой инфекцией, дети болели в первые годы жизни и получали пожизненный иммунитет в период до вакцинации. Мы начали вакцинацию – в год, в шесть лет. Получается так, что вакцинный иммунитет не дает пожизненного иммунитета. Примерно через десять лет иммунитет ослабевает, поэтому у нас болеют и дети, и взрослые», - отметил он.