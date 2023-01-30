Заболеваемость COVID в РФ выросла на 20% за неделю

Показатель заболеваемости COVID-19 в России за минувшую неделю увеличился на 19,9% по сравнению с предыдущей семидневкой. Рост числа больных отмечен в 71 регионе РФ, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Значение рассчитывается на 100 тысяч населения.

Неделей ранее заболеваемость прибавил 21,9%. Показатель госпитализации за период с 23 по 29 января поднялся на 8,6%. Количество госпитализаций увеличилось в 56 регионах.