Заболеваемость COVID в РФ выросла на 20% за неделю

Показатель заболеваемости COVID-19 в России за минувшую неделю увеличился на 19,9% по сравнению с предыдущей семидневкой. Рост числа больных отмечен в 71 регионе РФ, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Значение рассчитывается на 100 тысяч населения.

Неделей ранее заболеваемость прибавил 21,9%. Показатель госпитализации за период с 23 по 29 января поднялся на 8,6%. Количество госпитализаций увеличилось в 56 регионах.

Иммунолог: Штамм «кракен» не доведет заразившихся до госпитализации

За последние сутки в России идентифицировано 5 979 новых случаев заражения коронавирусом, Госпитализированы 380 COVID-пациентов. Умерли 38 больных.

В столице РФ за последние 24 часа коронавирус подтверждён у 1519 человек. Это на 426 меньше по сравнению с предыдущими сутками. Число инфицирований в Москве сокращается пятя дней подряд.

В борьбе с коронавирусом врач-иммунолог Владимир Болибок посоветовал в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» использовать отечественные иммуномодуляторы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаболеваниеКоронавирус
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