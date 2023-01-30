Заболеваемость COVID в РФ выросла на 20% за неделю
Показатель заболеваемости COVID-19 в России за минувшую неделю увеличился на 19,9% по сравнению с предыдущей семидневкой. Рост числа больных отмечен в 71 регионе РФ, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Значение рассчитывается на 100 тысяч населения.
Неделей ранее заболеваемость прибавил 21,9%. Показатель госпитализации за период с 23 по 29 января поднялся на 8,6%. Количество госпитализаций увеличилось в 56 регионах.
За последние сутки в России идентифицировано 5 979 новых случаев заражения коронавирусом, Госпитализированы 380 COVID-пациентов. Умерли 38 больных.
В столице РФ за последние 24 часа коронавирус подтверждён у 1519 человек. Это на 426 меньше по сравнению с предыдущими сутками. Число инфицирований в Москве сокращается пятя дней подряд.
В борьбе с коронавирусом врач-иммунолог Владимир Болибок посоветовал в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» использовать отечественные иммуномодуляторы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+5 979 / сут.
Умерли
395 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 861 / сут.
- Кадыров пообещал «освободить» общество от сжегшего Корна датского провокатора
- Заболеваемость COVID в РФ выросла на 20% за неделю
- Сериал о группе «Король и Шут» выйдет в марте
- Песков заявил, что поставки вооружений Украине не изменят ход СВО
- Медведев словами Тютчева объяснил воссоединение России
- Песков заявил о сохранении онлайн технологий в работе Путина
- Песков: Путин на этой неделе посетит Волгоград
- В Кремле назвали ложью заявление Джонсона о якобы угрозах Путина ракетами
- МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины из-за заявлений Подоляка
- Похолодание после оттепели придет в столицу РФ в конце недели
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru