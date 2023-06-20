Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю упала почти на 24%
Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в России за неделю сократился по сравнению с предыдущей семидневкой на 23,9%. Такую статистику обнародовал оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в общей сложности зарегистрировано 5 тысяч 800 подтверждённых случаев коронавируса. Рост заболеваемости зафиксирован в 13 регионах.
При этом, как сообщает RT, число госпитализаций за неделю составило 1772 человека – на 12,5% меньше к прошлым семи дням. Преобладающими на территории России остаются геноварианты штамма коронавируса «омикрон».
Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что волна заболеваемости COVID-19 из Китая может дойти до России к третей декаде июня, но опасности она уже не представляет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru