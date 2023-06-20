Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю упала почти на 24%

Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в России за неделю сократился по сравнению с предыдущей семидневкой на 23,9%. Такую статистику обнародовал оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в общей сложности зарегистрировано 5 тысяч 800 подтверждённых случаев коронавируса. Рост заболеваемости зафиксирован в 13 регионах.