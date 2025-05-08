Американец Роберт Франсис Прево избран новым Папой Римским

Ватикан объявил о выборе нового Папы Римского: им стал кардинал Роберт Франсис Прево из США, принявший имя Лев XIV. Это историческое событие — Прево стал первым американцем на престоле Святого Петра.

Его избрание последовало за кончиной Папы Франциска в апреле и завершилось после нескольких туров голосования в присутствии рекордных 133 кардиналов-выборщиков.