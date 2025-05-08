Американец Роберт Франсис Прево избран новым Папой Римским

Ватикан объявил о выборе нового Папы Римского: им стал кардинал Роберт Франсис Прево из США, принявший имя Лев XIV. Это историческое событие — Прево стал первым американцем на престоле Святого Петра.

Его избрание последовало за кончиной Папы Франциска в апреле и завершилось после нескольких туров голосования в присутствии рекордных 133 кардиналов-выборщиков.

В Ватикане избрали нового папу

Прево родом из Чикаго. Ранее возглавлял орден августинцев и служил епископом в Чиклайо, Перу. В 2023 году Папа Франциск назначил его кардиналом и включил в состав Дикастерии по делам епископов. Его избрание может свидетельствовать о стремлении к продолжению курса умеренных реформ, начатых его предшественником.

После появления белого дыма из дымохода Сикстинской капеллы, символизирующего успешное завершение конклава, толпы верующих на площади Святого Петра встретили новость с ликованием. Новый понтифик произнес традиционное благословение «Urbi et Orbi» с балкона базилики, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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