Пресс-секретарь Мерца опроверг информацию о введении ЧС из-за миграции
Официальный представитель нового правительства Германии Штефан Корнелиус опроверг сообщения о возможном введении чрезвычайной ситуации (ЧС) национального масштаба, связанного с миграционной проблемой.
В интервью газете Bild он заявил, что канцлер ФРГ не планирует вводить режим ЧС.
Ранее газета Die Welt со ссылкой на источники сообщила о предполагаемом решении властей, согласно которому МВД Германии информировало послов соседних стран о намерении объявить ЧС.
Введение такого режима позволило бы Германии принимать национальные меры, которые могли бы отменить или приостановить действия общесоюзных правил ЕС по приёму мигрантов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru