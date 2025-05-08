Пресс-секретарь Мерца опроверг информацию о введении ЧС из-за миграции

Официальный представитель нового правительства Германии Штефан Корнелиус опроверг сообщения о возможном введении чрезвычайной ситуации (ЧС) национального масштаба, связанного с миграционной проблемой.

В интервью газете Bild он заявил, что канцлер ФРГ не планирует вводить режим ЧС.

СМИ: Власти ФРГ готовятся ввести ЧС из-за миграционного давления

Ранее газета Die Welt со ссылкой на источники сообщила о предполагаемом решении властей, согласно которому МВД Германии информировало послов соседних стран о намерении объявить ЧС.

Введение такого режима позволило бы Германии принимать национальные меры, которые могли бы отменить или приостановить действия общесоюзных правил ЕС по приёму мигрантов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Николай Филяков
ТЕГИ:МигрантыГермания

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