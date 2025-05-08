Путин поздравил Папу Льва XIV с избранием и выразил надежду на развитие диалога

Президент России Владимир Путин направил поздравление новоизбранному Папе Римскому Льву XIV, выразив уверенность в дальнейшем развитии конструктивного взаимодействия между Москвой и Ватиканом.

В телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля, глава российского государства пожелал понтифику успехов в выполнении возложенной на него высокой миссии, а также доброго здоровья и благополучия.

Американец Роберт Франсис Прево избран новым Папой Римским

Папа Лев XIV, в миру Роберт Фрэнсис Прево, стал первым в истории американцем, избранным на Святой Престол. Он был избран 8 мая в ходе конклава кардиналов, проходившего в Ватикане. В своей первой речи перед верующими новый понтифик призвал к строительству мостов диалога во имя мира.

Поздравления Льву XIV также направили мировые лидеры, включая президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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