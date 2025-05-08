Скандально отстраненный арбитр Безбородов обслужил матч в Ленобласти

В ноябре 2024 года дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС отстранила Безбородова до завершения сезона 2024/25. Поводом для решения стали комментарии, опубликованные в открытом доступе, автор которых, по версии комиссии, просил «не трогать Безбородова», утверждая, что он «один остался, который умеет судить». Высказывания были приписаны самому арбитру, что стало нарушением регламента — согласно внутренним правилам РФС, судьям запрещено делать публичные заявления.

Позднее Международная федерация футбола (ФИФА) исключила Безбородова из списка арбитров, допущенных к международным матчам на 2025 год, передает «Радиоточка НСН».

