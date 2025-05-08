Скандально отстраненный арбитр Безбородов обслужил матч в Ленобласти
Отстраненный ранее от работы в системе Российского футбольного союза (РФС) арбитр Владислав Безбородов провел первый матч после дисциплинарного наказания.
52-летний судья обслуживал полуфинальную встречу юниорского Кубка Победы в Ленинградской области, в которой встретились донецкий «Авангард» и команда «Прорыв-Заневский».
В ноябре 2024 года дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС отстранила Безбородова до завершения сезона 2024/25. Поводом для решения стали комментарии, опубликованные в открытом доступе, автор которых, по версии комиссии, просил «не трогать Безбородова», утверждая, что он «один остался, который умеет судить». Высказывания были приписаны самому арбитру, что стало нарушением регламента — согласно внутренним правилам РФС, судьям запрещено делать публичные заявления.
Позднее Международная федерация футбола (ФИФА) исключила Безбородова из списка арбитров, допущенных к международным матчам на 2025 год, передает «Радиоточка НСН».
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