Премьер Словакии Фицо прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. Несмотря на давление со стороны Еврокомиссии и призывы отказаться от визита, Фицо подтвердил свое участие, отметив, что граждане Словакии с уважением относятся к событиям, связанным с освобождением страны Красной армией в 1944-1945 годах.
По словам Фицо, решение посетить Россию было принято им с «удовольствием». Он сообщал, что его поездка является личным выбором, несмотря на угрозы со стороны ЕС. Он также называл предупреждения главы дипломатии ЕС Каи Каллас попыткой шантажа и заявлял, что она не имеет права диктовать ему, что делать.
Несмотря на сообщения в СМИ о возможной отмене визита из-за состояния здоровья премьера, партия Фицо опровергла эти слухи, уточнив, что состояние здоровья премьера стабильное и он не собирается менять планы.
Фицо принял приглашение президента России Владимира Путина посетить Москву. В декабре 2024 года премьер уже встречался с Путиным, обсудив тогда вопросы транзита российского газа через Украину, а в январе 2025 года он заявил, что Россия выполнит обязательства по поставкам газа в Словакию, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru