Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. Несмотря на давление со стороны Еврокомиссии и призывы отказаться от визита, Фицо подтвердил свое участие, отметив, что граждане Словакии с уважением относятся к событиям, связанным с освобождением страны Красной армией в 1944-1945 годах.

По словам Фицо, решение посетить Россию было принято им с «удовольствием». Он сообщал, что его поездка является личным выбором, несмотря на угрозы со стороны ЕС. Он также называл предупреждения главы дипломатии ЕС Каи Каллас попыткой шантажа и заявлял, что она не имеет права диктовать ему, что делать.