Медведев заявил, что США не имеют врагов и зарабатывают деньги везде

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что США не рассматривают страны как врагов, а действуют везде с целью получения прибыли.

Он отметил, что американцы зарабатывают на всех возможных сферах, и, по его мнению, президент США Дональд Трамп является ярким примером такого подхода.