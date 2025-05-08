Медведев заявил, что США не имеют врагов и зарабатывают деньги везде
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что США не рассматривают страны как врагов, а действуют везде с целью получения прибыли.
Он отметил, что американцы зарабатывают на всех возможных сферах, и, по его мнению, президент США Дональд Трамп является ярким примером такого подхода.
Медведев сделал эти замечания на встрече с писателями и поэтами, работающими над произведениями о спецоперации.
Он подчеркнул, что для США главным во внешней политике является финансовая выгода, а не борьба с конкретными противниками, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru