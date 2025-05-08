СМИ: Власти ФРГ готовятся ввести ЧС из-за миграционного давления

Правительство Германии намерено объявить чрезвычайную ситуацию национального масштаба на фоне усиливающегося миграционного кризиса. Как сообщает Die Welt со ссылкой на источники, соответствующее заявление канцлера Фридриха Мерца ожидается в ближайшее время.

Предполагается, что в рамках экстренных мер будет активирована статья 72 Договора о функционировании ЕС, которая позволяет отказывать беженцам в праве на прошение убежища. Этот шаг станет частью более широкой стратегии по ужесточению миграционной политики.

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Вопрос миграции остается приоритетным для значительной части немецкого общества. Согласно опросу YouGov, проведенному перед парламентскими выборами, 31% респондентов назвали миграцию главной проблемой страны. На втором месте оказались вопросы экономики и инфляции (26%), третье заняла социальная безопасность (16%).

В апреле Мерц уже заявлял о намерении ограничить прием потенциальных просителей убежища до 100 тысяч человек в год. Он также подчеркивал, что правительство будет добиваться отказа во въезде уже на границе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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