СМИ: Власти ФРГ готовятся ввести ЧС из-за миграционного давления

Правительство Германии намерено объявить чрезвычайную ситуацию национального масштаба на фоне усиливающегося миграционного кризиса. Как сообщает Die Welt со ссылкой на источники, соответствующее заявление канцлера Фридриха Мерца ожидается в ближайшее время.

Предполагается, что в рамках экстренных мер будет активирована статья 72 Договора о функционировании ЕС, которая позволяет отказывать беженцам в праве на прошение убежища. Этот шаг станет частью более широкой стратегии по ужесточению миграционной политики.