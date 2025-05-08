СМИ: Власти ФРГ готовятся ввести ЧС из-за миграционного давления
Правительство Германии намерено объявить чрезвычайную ситуацию национального масштаба на фоне усиливающегося миграционного кризиса. Как сообщает Die Welt со ссылкой на источники, соответствующее заявление канцлера Фридриха Мерца ожидается в ближайшее время.
Предполагается, что в рамках экстренных мер будет активирована статья 72 Договора о функционировании ЕС, которая позволяет отказывать беженцам в праве на прошение убежища. Этот шаг станет частью более широкой стратегии по ужесточению миграционной политики.
Вопрос миграции остается приоритетным для значительной части немецкого общества. Согласно опросу YouGov, проведенному перед парламентскими выборами, 31% респондентов назвали миграцию главной проблемой страны. На втором месте оказались вопросы экономики и инфляции (26%), третье заняла социальная безопасность (16%).
В апреле Мерц уже заявлял о намерении ограничить прием потенциальных просителей убежища до 100 тысяч человек в год. Он также подчеркивал, что правительство будет добиваться отказа во въезде уже на границе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru