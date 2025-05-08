Россия и Китай договорились поддерживать конкурс «Интервидение»

Россия и Китай договорились активизировать культурное сотрудничество, включая поощрение участия артистов обеих стран в международных музыкальных конкурсах, таких как «Интервидение». Соответствующие договоренности закреплены в совместном заявлении о дальнейшем укреплении двустороннего стратегического партнерства, опубликованном на сайте Кремля.

Документ предусматривает продолжение программ в рамках Годов культуры России и Китая в 2024-2025 годах, поддержку проведения культурных форумов, национальных фестивалей и таких мероприятий, как «Китайский Новый год в Москве» и «Московские сезоны в Пекине».

«Интервидение» соберет 25 стран, обсуждается участие США и Европы

Стороны также договорились развивать межрегиональные связи и усиливать работу культурных центров на основе принципа взаимности.

Особое внимание уделено кинематографу. Россия и КНР намерены расширять совместное кинопроизводство, развивать прямые контакты между представителями индустрии и приступить к реализации плана действий в этой сфере до 2030 года. Также стороны заявили о готовности поддерживать обменные кинофестивали, анимационные недели и рассмотреть возможность участия своих фильмов и специалистов в международных конкурсах, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКитай

Горячие новости

Все новости

партнеры