Россия и Китай договорились поддерживать конкурс «Интервидение»

Россия и Китай договорились активизировать культурное сотрудничество, включая поощрение участия артистов обеих стран в международных музыкальных конкурсах, таких как «Интервидение». Соответствующие договоренности закреплены в совместном заявлении о дальнейшем укреплении двустороннего стратегического партнерства, опубликованном на сайте Кремля.

Документ предусматривает продолжение программ в рамках Годов культуры России и Китая в 2024-2025 годах, поддержку проведения культурных форумов, национальных фестивалей и таких мероприятий, как «Китайский Новый год в Москве» и «Московские сезоны в Пекине».