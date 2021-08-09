За сутки в России зафиксировано около 22 тысяч новых зараженных COVID-19

Число выявленных случаев COVID-19 в России увеличилось за сутки на 22 160. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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С начала пандемии общее число заболевших 6 469 910, а темп прироста составляет 0,34%.

Умерли за последние сутки 769 пациентов с коронавирусом, выздоровели и выписаны 14 474 человека, пишет «Свободная пресса».

Между тем профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер заявил, что через несколько лет коронавирус станет «всего лишь еще одной простудой», передает RT.


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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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