За сутки в России выявлено 14 207 новых случаев заражения COVID-19

За сутки в России зафиксировано 14 207 случаев заражения коронавирусом. Это почти столько же, сколько накануне (14 185 человек). Об этом проинформировали в оперативном штабе.

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Скончались за сутки 394 человека с COVID-19, выздоровели и выписаны 13 935 человек, передает RT.

В Москве выявлено 1818 заразившихся, в Санкт-Петербурге 1093, в Московской области 801, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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