За сутки в России выявлено 14 207 новых случаев заражения COVID-19
15 февраля 202111:03
За сутки в России зафиксировано 14 207 случаев заражения коронавирусом. Это почти столько же, сколько накануне (14 185 человек). Об этом проинформировали в оперативном штабе.
Скончались за сутки 394 человека с COVID-19, выздоровели и выписаны 13 935 человек, передает RT.
В Москве выявлено 1818 заразившихся, в Санкт-Петербурге 1093, в Московской области 801, пишет «Свободная пресса».
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Заразились
4,1 млн+14 207 / сут.
Умерли
80 520+394 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+13 935 / сут.
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15 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru