Ярославская область отменяет масочный режим с 31 мая
Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев заявил, что с 31 мая отменяется обязательное ношение масок в регионе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Евраев отметил, что отмена коронавирусных ограничений связана с улучшением эпидемиологической обстановки в области.
Врио губернатора также подчеркнул, что жителям с ослабленным здоровьем рекомендуется продолжить ношение масок.
Сообщается, что также с 31 мая здравоохранительные учреждения в области перейдут на плановый режим работы.
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