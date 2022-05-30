Ярославская область отменяет масочный режим с 31 мая

Евраев отметил, что отмена коронавирусных ограничений связана с улучшением эпидемиологической обстановки в области.

Врио губернатора также подчеркнул, что жителям с ослабленным здоровьем рекомендуется продолжить ношение масок.

Сообщается, что также с 31 мая здравоохранительные учреждения в области перейдут на плановый режим работы.

