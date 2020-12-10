Японские ученые доказали неэффективность лицевых экранов при коронавирусе

Японские ученые из Университета Фукуоки заявили, что лицевые щитки не защищают от передачи коронавируса. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Physics of Fluids.

Специалисты провели анализ движения потоков воздуха вокруг щитка, который возникает при чихании рядом инфицированного человека без маски.