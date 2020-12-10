Японские ученые доказали неэффективность лицевых экранов при коронавирусе
Японские ученые из Университета Фукуоки заявили, что лицевые щитки не защищают от передачи коронавируса. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Physics of Fluids.
Специалисты провели анализ движения потоков воздуха вокруг щитка, который возникает при чихании рядом инфицированного человека без маски.
Оказалось, что чихание или кашель вызывают такие вихревые кольца, которые неизбежно попадут под защитный экран.
Ученые сейчас взялись за разработку более эффективных средств индивидуальной защиты.
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