Японские ученые доказали неэффективность лицевых экранов при коронавирусе

Японские ученые из Университета Фукуоки заявили, что лицевые щитки не защищают от передачи коронавируса. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Physics of Fluids.

Специалисты провели анализ движения потоков воздуха вокруг щитка, который возникает при чихании рядом инфицированного человека без маски.

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Оказалось, что чихание или кашель вызывают такие вихревые кольца, которые неизбежно попадут под защитный экран.

Ученые сейчас взялись за разработку более эффективных средств индивидуальной защиты.

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ФОТО: РИА Новости / Анна Раткогло
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