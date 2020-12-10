Привитые «Спутником V» сообщили об уровне антител после вакцинации
Привитые вакциной от коронавируса «Спутник V» сообщили об уровне антител после прививки. РИА Новости рассказало о семи привитых, у всех количество антител оказалось разным: от превышения нормы в четыре раза до полной невыработки иммуноглобулинов.
Агентство уточняет, что все эти люди делали вакцину против коронавируса не в рамках пострегистрационных испытаний, поэтому введение плацебо исключено. Тесты на антитела у них были взяты через три недели после второй вакцины.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что даже если титр антител к коронавирусу у человека падает, то это не значит, что он не приобрел защиту.
Между тем, испанские ученые выяснили, что состав слез инфицированных коронавирусом может помочь определить тяжесть состояния пациента, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru