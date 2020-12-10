Привитые «Спутником V» сообщили об уровне антител после вакцинации

Агентство уточняет, что все эти люди делали вакцину против коронавируса не в рамках пострегистрационных испытаний, поэтому введение плацебо исключено. Тесты на антитела у них были взяты через три недели после второй вакцины.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что даже если титр антител к коронавирусу у человека падает, то это не значит, что он не приобрел защиту.

Между тем, испанские ученые выяснили, что состав слез инфицированных коронавирусом может помочь определить тяжесть состояния пациента, пишет «Свободная пресса».

