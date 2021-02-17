Япония начала массовую вакцинацию от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в среду в Японии. Об этом сообщает ОТР.
Прививать граждан Японии будут вакциной компании Pfizer, которая была разрешена к применению в минувшее воскресенье.
Первыми прививки получат 40 тысяч медработников страны. При этом врачам и медсестрам придется наблюдать за своим состоянием в течение почти двух месяцев и вести специальный дневник.
На втором этапе вакцинации от COVID-19 будут прививать японцев от 65 лет и старше. Вакцину получат 36 млн граждан.
Ранее стало известно, что власти Японии выбросят часть закупленной вакцины Pfizer из-за недостатка специальных шприцев. По этой причине прививку получат лишь 60 млн человек вместо запланированных ранее 72 млн жителей страны.
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