Япония выбросит 12 млн доз вакцины Pfizer из-за неподходящих шприцов

Часть вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech придется выбросить из-за нехватки специализированных шприцев, сообщил генеральный секретарь кабмина Кацунобу Като.

По его словам, обычные шприцы могут вместить в себя только пять доз вакцины Pfizer из шести, которые хранятся во флаконе. Использовать весь объем препарата можно только с помощью специальных шприцов, производство которых ограничено, поэтому вместе 72 миллионов доз придется использовать только 60 миллионов.

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Като добавил, что в ближайшее время руководство Японии закупит необходимые шприцы после переговор с несколькими производителями.



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Фото: pfizer.ru
ТЕГИ:ЯпонияКоронавирусВакцина
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