Турецкого певца приговорили к 3 годам тюрьмы за осуждение Израиля

В Стамбуле турецкого певца Яшара Ипека приговорили к трем годам лишения свободы по делу, которое было возбуждено после его публикаций с осуждением действий Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает газета «Yeni Akit».

Уточняется, что решение по делу было вынесено 21-м уголовным судом первой инстанции Стамбула. При этом подробности обвинений и информация о вступлении приговора в силу не приводятся.