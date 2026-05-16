Турецкого певца приговорили к 3 годам тюрьмы за осуждение Израиля
В Стамбуле турецкого певца Яшара Ипека приговорили к трем годам лишения свободы по делу, которое было возбуждено после его публикаций с осуждением действий Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает газета «Yeni Akit».
Уточняется, что решение по делу было вынесено 21-м уголовным судом первой инстанции Стамбула. При этом подробности обвинений и информация о вступлении приговора в силу не приводятся.
Согласно данным источника, уголовное дело было возбуждено после жалобы Фонда главного раввина Турции, связанной с отдельными выражениями, использованными певцом в публикациях о событиях в секторе Газа. Известно, что сообщения Ипека касались убийств и атак Израиля в палестинском анклаве.
После начала военной операции Израиля в Газе Анкара разорвала дипотношения с Иерусалимом. Теперь отношения между странами ведутся только по линии спецслужб при необходимости.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Стамбуле по подозрению в употреблении или приобретении запрещенных веществ полиция задержала актрису из сериалов «Зимородок» и «Клюквенный щербет» Алейну Бозок.
Горячие новости
- МО: Силы ПВО сбили 12 авиационных бомб и 353 БПЛА ВСУ
- Турецкого певца приговорили к 3 годам тюрьмы за осуждение Израиля
- Глава Mercedes-Benz: Компания готова уйти в оборонное производство
- Работу над ГОСТом на русскую кухню завершат к концу 2026 года
- Корабль Cargo Dragon вышел на орбиту
- Минпросвещения: Аферисты предлагают сдающим ЕГЭ зарегистрироваться на экзамен
- Из-за перекрытия моста 8 поездов в Крым задерживаются
- В Финляндии призвали прекратить помогать ВСУ после прилета очередных дронов
- В ГД напомнили о новой семейной выплате с 1 июня 2026 года
- Юрист: Покупатели не имеют права употреблять товары в магазине до оплаты