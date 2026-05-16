Турецкого певца приговорили к 3 годам тюрьмы за осуждение Израиля

В Стамбуле турецкого певца Яшара Ипека приговорили к трем годам лишения свободы по делу, которое было возбуждено после его публикаций с осуждением действий Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает газета «Yeni Akit».

Уточняется, что решение по делу было вынесено 21-м уголовным судом первой инстанции Стамбула. При этом подробности обвинений и информация о вступлении приговора в силу не приводятся.

Согласно данным источника, уголовное дело было возбуждено после жалобы Фонда главного раввина Турции, связанной с отдельными выражениями, использованными певцом в публикациях о событиях в секторе Газа. Известно, что сообщения Ипека касались убийств и атак Израиля в палестинском анклаве.

После начала военной операции Израиля в Газе Анкара разорвала дипотношения с Иерусалимом. Теперь отношения между странами ведутся только по линии спецслужб при необходимости.

ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
