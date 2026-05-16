МО: Силы ПВО сбили 12 авиационных бомб и 353 БПЛА ВСУ

Российские силы ПВО уничтожили 12 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и 353 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве также добавили, что силы Черноморского флота в северо-западной части Черного моря ликвидировали шесть безэкипажных катеров ВСУ.

Кроме того, в МО объявили, что ВС РФ поразили объекты энергетической, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры, используемых ВСУ. Также в министерстве рассказали, что российские военные уничтожили места сборки БПЛА и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Отмечается, что удары были нанесены силами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерий группировок войск ВС России, а также ударными дронами.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил о взятии под контроль населенных пунктов Боровая и Кутьковка, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

