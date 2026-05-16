Глава Mercedes-Benz: Компания готова уйти в оборонное производство

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz готов перейти к производству продукции оборонного назначения. Об этом сообщает издание «The Wall Street Journal» со ссылкой на гендиректора фирмы Олу Каллениуса.

По его словам, это будет возможно в случае возникновения экономической выгоды для компании. Издание отмечает, что Каллениус объявил об этом на фоне того, как немецкий производственный сектор, который годами находился в состоянии стагнации, стремится переориентироваться и стать крупным игроком в оборонном арсенале Запада.

Известно, что компания Volkswagen сейчас ведет переговоры с израильскими фирмами о производстве компонентов для израильской системы противоракетной обороны «Железный купол» к 2027 году, чтобы использовать простаивающие производственные мощности.

При этом Mercedes с 2021 года производит большие грузовики, используемые в военных целях. Кроме того, компания уже давно предлагает варианты своих внедорожников G-класса в качестве военной техники по всему миру.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
