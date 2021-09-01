Вызывающие рак вещества найдены в воздухе квартир

Воздух в офисах и квартирах может быть загрязнен вредными химическими веществами, вызывающими онкологические заболевания, пишет Environmental Science & Technology Letters со ссылкой на данные группы американских исследователей.

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Эксперты изучили воздух в нескольких комнатах детского сада, одном доме, кладовой магазина по продаже одежды, двух магазинах по продаже ковров, двух лабораториях, пяти офисах, одной классной комнате, одном складском помещении и лифте.

Химические вещества ПФАС были найдены почти во всех помещениях. Самые высокие концентрации вредного вещества обнаружили в магазинах ковров.

ПФАС - органические соединения, в которых водород замещен фтором. Эти вещества популярны в производстве упаковочных материалов, водонепроницаемых тканей. Они могут вызвать рак или бесплодие, а также другие проблемы со здоровьем, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, частое употребление даже не переработанного красного мяса – говядины, свинины – также повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых форм рака.

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ФОТО: ГК Галс
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