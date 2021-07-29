Диетолог раскрыла страшные последствия увлечения красным мясом

Приём в пищу красного мяса 2-3 раза в неделю - вполне допустимая и наиболее безопасная для здоровья норма. Такую оценку дала диетолог Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Наталья Денисова.

При этом она предостерегла от слишком регулярного употребление в больших количествах переработанного красного мяса, например, колбасы.

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«По статистике такой режим питания увеличивает риск развития рака кишечника. Поэтому диетологи рекомендуют употреблять такие мясосодержащие продукты не ежедневно, а не чаще 2-3 раз в неделю, причём в скромных количестве», - пояснила специалист в эфире «Радио 1».

Врач-диетолог уточнила, что частое употребление даже не переработанного красного мяса – говядины, свинины – также повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых форм рака.

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ТЕГИ:БолезньДиетологМясо
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