Диетолог раскрыла страшные последствия увлечения красным мясом

Приём в пищу красного мяса 2-3 раза в неделю - вполне допустимая и наиболее безопасная для здоровья норма. Такую оценку дала диетолог Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Наталья Денисова.

При этом она предостерегла от слишком регулярного употребление в больших количествах переработанного красного мяса, например, колбасы.