Россиянам назвали продукты, повышающие риск развития онкологии
Регулярное употребление жаренной пищи, обработанного мяса, а также сладостей и выпечки повышает риск развития онкологии. Об этом «ФедералПресс» рассказала нутрициолог, эксперт по активному долголетию Елена Желянина.
Она пояснила, что регулярное употребление колбас, сосисок, бекона и ветчины связывают с ростом риска рака толстой кишки и желудка. Содержащиеся в них нитриты превращаются в канцерогены, а жарка и копчение приводят к образованию полициклических ароматических углеводородов, способных повреждать ДНК клеток.
Риск рака желудка, кишечника и поджелудочной железы повышает употребление чипсов, картофеля фри, фастфуда и продуктов с гидрогенизированными маслами. Это связано с трансжирами и канцерогенами, которые образуются при высокотемпературной обработке.
Что касается промышленных сладостей и выпечки, например, вафель и печенья, то их регулярное употребление может связано с набором веса и нагрузкой на печень. Это также усиливает риск онкологических заболеваний.
Желянина отметила, что для снижения риска развития онкологии следует придерживаться сбалансированной диеты, включающей овощи, фрукты, цельные зёрна и рыбу.
Ранее глава компании DiaPrep Systems в Атланте Михаил Фаворов заявил, что онкология вышла на второе место среди причин смертности людей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам назвали продукты, повышающие риск развития онкологии
- Редкая случайность? В отрасли удивились недоплатам в «Аэрофлоте»
- Песков заявил о сожалении в связи с началом Молдавией процедуры выхода из СНГ
- Лавров: США не освободили россиян, захваченных на танкере «Маринера»
- Шашечки или ехать: В России объяснили разницу цен на такси по регионам
- Песков подтвердил, что в Давосе у Дмитриева планируются встречи с американцами
- Недружественные страны? Кто покупает и продает лекарства россиянам
- СМИ: Трамп пригласил в «Совет мира» руководителей 58 стран
- «Для поддержания штанов»: Останина поддержала бесплатные парковки для многодетных
- Депардье и подавший на него в суд фотограф заключили мировое соглашение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru