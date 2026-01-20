Россиянам назвали продукты, повышающие риск развития онкологии

Она пояснила, что регулярное употребление колбас, сосисок, бекона и ветчины связывают с ростом риска рака толстой кишки и желудка. Содержащиеся в них нитриты превращаются в канцерогены, а жарка и копчение приводят к образованию полициклических ароматических углеводородов, способных повреждать ДНК клеток.

Риск рака желудка, кишечника и поджелудочной железы повышает употребление чипсов, картофеля фри, фастфуда и продуктов с гидрогенизированными маслами. Это связано с трансжирами и канцерогенами, которые образуются при высокотемпературной обработке.

Что касается промышленных сладостей и выпечки, например, вафель и печенья, то их регулярное употребление может связано с набором веса и нагрузкой на печень. Это также усиливает риск онкологических заболеваний.

Желянина отметила, что для снижения риска развития онкологии следует придерживаться сбалансированной диеты, включающей овощи, фрукты, цельные зёрна и рыбу.

