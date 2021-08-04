Выявлен новый фактор тяжелой формы течения COVID-19

Ученые из Испании и Голландии выявили две новые мутации в гене TLR7 у здоровых молодых мужчин, которые, заболев коронавирусом, переносили его в тяжелой форме. В их статье, опубликованной в журнале Frontiers in Immunology, отмечается, что эти мутации способны подрывать иммунную защиту, делая человека более восприимчивым к COVID-19.

Уже известно, что мутации в гене TLR7 могут являться редким генетическим фактором риска тяжелого течения коронавирусной инфекции. Ранее исследователи сообщили, что две неродственные пары братьев серьезно заболели COVID-19, и один из них умер. У всех имелась мутация в гене TLR7, который кодирует рецептор, важный для распознавания коронавируса и инициирующий противовирусный иммунный ответ. Таким образом, этот ген служит важным фактором защиты от коронавирусной инфекции.