Выявлен новый фактор тяжелой формы течения COVID-19
Ученые из Испании и Голландии выявили две новые мутации в гене TLR7 у здоровых молодых мужчин, которые, заболев коронавирусом, переносили его в тяжелой форме. В их статье, опубликованной в журнале Frontiers in Immunology, отмечается, что эти мутации способны подрывать иммунную защиту, делая человека более восприимчивым к COVID-19.
Уже известно, что мутации в гене TLR7 могут являться редким генетическим фактором риска тяжелого течения коронавирусной инфекции. Ранее исследователи сообщили, что две неродственные пары братьев серьезно заболели COVID-19, и один из них умер. У всех имелась мутация в гене TLR7, который кодирует рецептор, важный для распознавания коронавируса и инициирующий противовирусный иммунный ответ. Таким образом, этот ген служит важным фактором защиты от коронавирусной инфекции.
Между тем, накануне глава Минздрава Михаил Мурашко призвал привить от COVID-19 практически всех пожилых людей в России. Исключение может быть только по медицинским показаниям, подчеркнул министр.
А ранее, 23 июля, он заявил, что первый компонент вакцины от COVID-19 в России получили почти 35 миллионов человек. При этом, глава Минздрава добавил, что наиболее высокие темпы вакцинации зафиксированы в Чечне, Москве и Подмосковье, а также Тульской и Белгородской областях, в Краснодарском крае.
В свою очередь, Владимир Путин ранее заявил, что в России необходимо ускорить темпы прививочной кампании, сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- Суд рассмотрит жалобу на приговор Ефремову 15 сентября
- Face Pay стал доступен пассажирам московского метро
- Российская каратистка Чернышева пропустит Игры в Токио из-за COVID-19
- Памфилова назвала способы для жителей ДНР проголосовать на выборах в Думу
- Захватчики танкера Asphalt Princess покинули судно
- Туроператоры рассказали, куда россияне могут поехать отдыхать без ПЦР-тестов
- Производители масок попросили ужесточить правила их продажи
- В Евросоюзе объяснили задержки одобрения вакцины «Спутник V»
- АТОР предложила восстановить международный туризм до конца пандемии
- Привитым и переболевшим COVID-19 российским донорам раскрыли сроки сдачи крови
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru