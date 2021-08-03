Кубанские врачи вылечили пациента со стопроцентным поражением легких из-за COVID-19
Медики Краснодарского края вылечили пациента со стопроцентным поражением легких из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
«54-летний житель Кропоткина в реанимации провел почти два месяца, в тяжелом состоянии со 100% поражением легких. Врачи совершили настоящее чудо», — написал губернатор в Instagram.
Как отметил Кондратьев, пациента выписали 11 июня, «и сегодня он полностью вернулся к привычному ритму жизни».
Губернатор подчеркнул, что в Краевую клиническую больницу № 2 попадают люди в тяжелом состоянии, за ними ухаживают 20 врачей и 30 медсестер. Кондратьев поблагодарил медиков, отметив, что без их «профессионализма, самоотдачи и служения людям» не справиться с болезнью.
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