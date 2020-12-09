Создатели «ЭпиВакКороны» разработали экспресс-тест на коронавирус
Глава государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов заявил о новой тест-системе, которая определяет наличие антител к коронавирусу у людей, прошедших вакцинацию, сообщает пресс-служба организации.
По словам Максютова, набор экспресс-тестов был разработан для быстрого выявления специфических иммуноглобулинов класса G к коронавирусу, что является «эффективным инструментом для оценки эффективности вакцинации».
Глава «Вектора» отметил, что «скрининг осуществляется за 18 минут», что увеличивает производительность в шесть раз и не требует привлечения дополнительных рecурсов лаборатории.
Максютов заявил, что данная тест-система должна быть зарегистрирована в ближайшее время.
Центр «Вектор» является создателем вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что сотрудники организации работают и над другими препаратами от COVID-19: в разработке находятся три перспективные рекомбинантные вакцины.
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