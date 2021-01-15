Единая тест-система на COVID-19 и грипп появилась в России

Росздравнадзор зарегистрировал и допустил к обращению первую в стране тест-систему, способную диагностировать у пациента коронавирус и грипп по одному биоматериалу, сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

Разработка компании «НекстБио» позволяет диагностировать COVID-19, гриппа А, гриппа В и субтипа Н1pdm09 (свиного гриппа). Работы начались в апреле 2020 года.

У человека берут мазок, как в случае с обычными тестами на коронавирус, затем выделяют РНК-вирусы, для того чтобы провести ПЦР. За два часа можно будет узнать, какой из вирусов есть у пациента. Использовать тест-системы будут в лабораториях.

Первые тест-системы получит Москва.