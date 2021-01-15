Единая тест-система на COVID-19 и грипп появилась в России
Росздравнадзор зарегистрировал и допустил к обращению первую в стране тест-систему, способную диагностировать у пациента коронавирус и грипп по одному биоматериалу, сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.
Разработка компании «НекстБио» позволяет диагностировать COVID-19, гриппа А, гриппа В и субтипа Н1pdm09 (свиного гриппа). Работы начались в апреле 2020 года.
У человека берут мазок, как в случае с обычными тестами на коронавирус, затем выделяют РНК-вирусы, для того чтобы провести ПЦР. За два часа можно будет узнать, какой из вирусов есть у пациента. Использовать тест-системы будут в лабораториях.
Первые тест-системы получит Москва.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в регионы РФ начали поступать экспресс-тесты для определения уровня иммунитета после прививки от коронавируса.
Тест-система, разработанная в центре «Вектор», была зарегистрирована в России «буквально вчера». По её словам, она позволит объективно оценить иммунологический результат после вакцинации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru