«Американская версия»: «Смертельный» вирус Alaskapox не дойдет до России

Считать вирус Alaskapox опасным и смертельным не стоит, вероятность его выявления в России минимальна, заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН.

Первый человек в мире умер от нового вируса Alaskapox на полуострове Кенай в США. Он жил в лесной зоне и контактировал с бездомной кошкой, которая, вероятно, его и заразила. Власти Аляски заявили, что пожилой мужчина долго болел и был под наблюдением врачей — они думали, что у него оспа, так как на это указывали симптомы. Но в крови мужчины нашли следы AKPV, этот вирус выявили в 2015 году. До сегодняшнего дня им переболели всего пять человек, все остались живы.