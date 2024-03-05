Роспотребнадзор: В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Заболеваемость гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю выросла в России на 5,6%, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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В ведомстве уточнили, что было зафиксировано 810 тысяч случаев.

Отмечается, что в 52 регионах России наблюдается превышение средних показателей по стране, при этом 16,6% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

Кроме того, в Роспотребнадзоре указали, что за последние семь дней в России было зарегистрировано более 26 тысяч случаев коронавируса, что на 2,1% больше, за предыдущую неделю.

Ранее врач физической реабилитационной медицины Оксана Цышкова заявила, что ОРВИ отличается от гриппа тем, что протекает без последствий, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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